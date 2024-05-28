Москва, 28 мая, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Участников специальной военной операции поблагодарил за ратный труд и указал, что ими восхищается и их поддерживает вся Россия, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 28 мая на первом модуле обучения в рамках программы «Время героев». Слова главы МИД РФ приводит официальный сайт программы.

времягероев.рф Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Специальная военная операция началась в условиях, которые появились не за одну ночь: мы долгие годы предупреждали Запад о недопустимости их создания. Сейчас нам не оставили другого выбора, о чем подробно говорил президент России. Мы восхищаемся вами — всеми теми, кто на передовой. Мы видим, как вся страна встала на вашу поддержку», — отметил Лавров.

Глава МИД России указал на беспрецедентный масштаб единения народа страны и назвал его единением против несправедливости. Лавров пояснил, что термин «время героев», который предложил президент России Владимир Путин, — он про тех, кто воюет и воевал, отстаивая интересы и права людей, предки которых сотни лет жили на территории Донбасса и Новороссии и которых сейчас там пытаются объявить чужими. Глава МИД РФ назвал работу участников спецоперации святой, а их самих — примером для подражания.

Лавров подчеркнул, что президент России и правительство предпринимают действия для того, чтобы сделать экономику страны не зависимой ни от кого, особенно в критически важных сферах жизни.

«Запад хотел превратить Россию в державу средней руки. Они эту мысль не оставили. Они воюют против нас, потому что увидели, что мы становимся самостоятельными. Они действительно хотят, чтобы мы знали свое место», — напомнил Лавров и отметил, что место, по праву принадлежащее России, — это место одной из ведущих, великих держав современности, и таким оно и останется.

Глава МИД РФ указал, что страны «мирового большинства», к которым относятся Африка, Латинская Америка и Азия, отлично понимают, что речь идёт не только о судьбе нацистского режима, но и о нежелании Запада отказаться от своей гегемонии.

«Мы волею судеб оказались на острие борьбы за новый равноправный миропорядок, который будет справедливым. Он будет основываться на принципе суверенного равенства государств», — резюмировал глава российского МИД.

Ранее ИА Регнум сообщало, что стартовало обучение первого набора участников программы «Время героев». Для 83 обучающихся предусмотрено четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый.

Ректор Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что каждый участник отбора на программу «Время героев» получит возможность поучиться на той программе, которая соответствует его навыкам и компетенциям. Так, тем, кто не попадёт на очное обучение, будет предложена возможность пройти другие управленческие образовательные программы в дистанционном формате.

29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.