Санкт-Петербург, 27 мая, 2024, 21:02 — ИА Регнум. России нужна только победа в специальной военной операции, и она её получит. Об этом 27 мая заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Беседуя с военнослужащими, он отметил, что в самом ближайшем будущем Россия добьётся необходимых результатов.

«Результаты эти тоже вам понятны — нам нужна только победа, и эту победу мы получим», — сказал Медведев.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая Медведев заявил, что у России есть всё необходимое для победы — это технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Он подчеркнул, что победа будет за Россией.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что Россия добивается победы на Украине, не ожидая каких-либо позволений со стороны Запада. Она также подчеркнула, что Москва добьётся своих целей.

Президент Владимир Путин не раз подчёркивал, что специальная военная операция направлена на защиту суверенитета России и её безопасности и цели СВО обязательно будут достигнуты. Глава государства в декабре выразил уверенность в победе страны в спецоперации.