Москва, 1 мая, 2024, 10:01 — ИА Регнум. У России есть опыт, сила, грамотно поставленные цели и всё необходимое для победы, заявил 1 мая заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Алексей Майшев/РИА Новости

«У нас есть всё необходимое — технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Зампред добавил, что российские заводы производят оружие вместе со всем, что нужно стране для благополучной жизни. По его словам, заводы выпускают грозное вооружение, перед которым трепещут враги России.

Медведев также подчеркнул, что победа будет за Россией, и поздравил всех с праздником 1 мая.

Как сообщало ИА Регнум, в январе официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия добивается победы на Украине, не ожидая каких-либо позволений со стороны Запада. Она также подчеркнула, что Москва добьётся своих целей.

Президент Владимир Путин не раз подчёркивал, что специальная военная операция на Украине направлена на защиту суверенитета России и её безопасности, и цели СВО обязательно будут достигнуты. Глава государства в декабре выразил уверенность в победе страны в спецоперации.

В сентябре 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как одержать победу.