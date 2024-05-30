Москва, 30 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Поддержка россиянами бойцов специальной военной операции является основой успехов на поле боя и нашего бытия в целом. Об этом 30 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награждённых орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

Kremlin. ru

Обращаясь к семье Шишовых, глава государства выразил благодарность за вещи и письма, которые они отправляют бойцам на фронт. Он отметил, что это важно для людей, которые рискуют жизнью ради интересов страны.

«Эта взаимная связь и поддержка является основой нашего бытия в целом, по большому счёту. Ну и основой наших успехов, в том числе и на поле боя», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию назвал участников СВО подлинной элитой России. Он заявил, что ветераны спецоперации должны выходить на ведущие позиции в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе государственного управления в России, возглавлять регионы и предприятия.

Путин назвал нравственным долгом поддержку участников СВО и членов их семей. Он подчеркнул, что в первую очередь это должны понимать представители органов власти всех уровней. Глава государства также призвал руководителей регионов быть открытыми к диалогу с людьми.