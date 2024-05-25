Москва, 25 мая, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Победа в специальной военной операции на Украине будет гарантирована тогда, когда Москва будет на «полшага впереди», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями оборонно-промышленного комплекса в Московской области.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Мы должны все время быть на шаг впереди, и тогда победа будет гарантирована. Как только опережаем хотя бы на полшага — эффективность кратно возрастает», — заявил глава государства, слова которого приводит телеканал «Россия 24».

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Как передавало ИА Регнум, 7 мая президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России.

Российский лидер заверил, что вне зависимости от возраста россияне демонстрируют мужество и героизм, которые у них в крови. По его словам, доказательством этого является происходящее на поле боя в рамках спецоперации по защите Донбасса. Те, кто считал РФ слабым звеном, убедились, что это далеко не так, добавил он.

Владимир Путин 9 мая на параде Победы в Москве заявил, что все участники СВО — герои, их поддерживает вся страна.

Глава государства отметил, что Россия переживает сложный, рубежный период, она проводит специальную военную операцию. Все, кто находятся на передовой, проявляют стойкость, самопожертвование и самоотверженность, они достойны преклонения.