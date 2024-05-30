Москва, 30 мая, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Вспышка на Солнце, которая произошла 29 мая, окажет влияние на Землю. Об этом 30 мая заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Судя по всему, бывшая область 3664 (новый номер — 3697) с первой же попытки зацепит Землю. Вспышка произвела крупный выброс», ― уточнил учёный.

Он добавил, что на поступивших видео явно наблюдаются массы, направленные на снимающий их спутник, то есть, по сути, на Землю. По его словам, магнитные бури могут продлится от десяти до 20 часов. При этом бури ожидаются уровня от G2 до G3.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН уточнили, что в зоне прямого воздействия на Землю область на солнечном диске окажется примерно, начиная с субботы ― воскресенья, 31 мая ― 1 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая на Солнце произошла вспышка самого высокого класса X. Её зафиксировали в 05:09 по московскому времени. Вспышка длилась 16 минут. Она сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. Наблюдение показало, что уровень опасности находится на уровне S2 (умеренно) по шкале из пяти показателей.

10 мая стало известно, что на Земле впервые за последние 20 лет наблюдалась магнитная буря пятого, высшего уровня. С 7 по 9 мая Солнце выбросило в сторону планеты четыре облака плазмы исключительного размера.

Специалисты в течение суток 10 мая зарегистрировали четыре вспышки. В ночь на 11 мая на Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за семь лет, классифицированную как событие уровня X5.8.

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в беседе с ИА Регнум заявил, что солнце сейчас находится на пике своей активности, но бояться магнитных бурь не стоит.

По его словам, за время солнечного цикла (примерно 11 лет солнечной активности) Земля испытывает примерно 600 магнитных бурь. Вместе с тем эксперт призвал принимать во внимание их воздействие на людей и на технические системы на планете и в космосе.