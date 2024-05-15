Москва, 15 мая, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Вспышка самого высокого класса X произошла на Солнце, сообщил Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

NASA Вспышка на Солнце

Как сказано на сайте учреждения, её зафиксировали в 05:09 по московскому времени. Вспышка длилась 16 минут. Она сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

Вспышку классифицировали как событие уровня X1.7. Наблюдение показало, что уровень опасности находится на уровне S2 (умеренно) по шкале из пяти показателей.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая стало известно, что на Земле впервые за последние 20 лет наблюдалась магнитная буря пятого, высшего уровня. С 7 по 9 мая Солнце выбросило в сторону планеты четыре облака плазмы исключительного размера.

10 мая специалисты в течение суток зарегистрировали четыре вспышки. В ночь на 11 мая на Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за семь лет, классифицированную как событие уровня X5.8.

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в беседе с ИА Регнум заявил, что солнце сейчас находится на пике своей активности, но бояться магнитных бурь не стоит.

По его словам, за время солнечного цикла (примерно 11 лет солнечной активности) Земля испытывает примерно 600 магнитных бурь. Вместе с тем эксперт всё призвал принимать во внимание воздействие на людей и на технические системы на планете и в космосе.