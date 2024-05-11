Москва, 11 мая, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Магнитная буря пятого, высшего уровня наблюдается на Земле впервые за последние 20 лет. Об этом сообщает 11 мая лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

TASS/ZUMA

«На Земле магнитная буря уровня G5», — говорится в сообщении.

Бурь такой мощности на Земле не было с 11 сентября 2005 года. За трое суток, с 7 по 9 мая, Солнце выбросило в сторону Земли четыре облака плазмы исключительного размера, ранее отметили в лаборатории.

По оценке специалистов, выбросы должны были слиться в единый ещё более крупный объект, чтобы достигнуть планеты в ночь на 11 мая. К утру 10 мая на Солнце зафиксировали шесть вспышек высшего балла X, уровень вспышечной активности в пике достигал 9,8 по десятибалльной шкале.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая специалисты в США зафиксировали наступление на Земле магнитной бури уровня G5 в 06:54 вечера по восточному времени. Они предупредили, что геомагнитный шторм будет наблюдаться 11 и 12 мая.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что пик активности бури придётся на 11 мая. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. В России раскинулась «обширная зона полярных сияний».

В апреле 2024 года руководитель лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачёв пояснил, что в Южном полушарии Солнца, на обращённой к Земле стороне, произошло накопление вспышечной энергии. В таких случаях происходят мощные вспышки, отметил специалист.