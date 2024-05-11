Землю впервые за 20 лет накрыла магнитная буря высшего балла
Лаборатория РАН: Землю впервые за 20 лет накрыла магнитная буря высшего балла
Москва, 11 мая, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Магнитная буря пятого, высшего уровня наблюдается на Земле впервые за последние 20 лет. Об этом сообщает 11 мая лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
«На Земле магнитная буря уровня G5», — говорится в сообщении.
Бурь такой мощности на Земле не было с 11 сентября 2005 года. За трое суток, с 7 по 9 мая, Солнце выбросило в сторону Земли четыре облака плазмы исключительного размера, ранее отметили в лаборатории.
По оценке специалистов, выбросы должны были слиться в единый ещё более крупный объект, чтобы достигнуть планеты в ночь на 11 мая. К утру 10 мая на Солнце зафиксировали шесть вспышек высшего балла X, уровень вспышечной активности в пике достигал 9,8 по десятибалльной шкале.
Как сообщало ИА Регнум, 10 мая специалисты в США зафиксировали наступление на Земле магнитной бури уровня G5 в 06:54 вечера по восточному времени. Они предупредили, что геомагнитный шторм будет наблюдаться 11 и 12 мая.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что пик активности бури придётся на 11 мая. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. В России раскинулась «обширная зона полярных сияний».
В апреле 2024 года руководитель лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачёв пояснил, что в Южном полушарии Солнца, на обращённой к Земле стороне, произошло накопление вспышечной энергии. В таких случаях происходят мощные вспышки, отметил специалист.