Москва, 11 мая, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Солнце сейчас находится на пике своей активности, но всё же бояться магнитных бурь не стоит, заявил корреспонденту ИА Регнум директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов.

Global Look Press/NASA/ZUMAPRESS.com

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщили, что на Земле впервые за последние 20 лет наблюдается магнитная буря пятого, высшего уровня. Бурь такой мощности на Земле не было с 11 сентября 2005 года. За трое суток, с 7 по 9 мая, Солнце выбросило в сторону Земли четыре облака плазмы исключительного размера, ранее отметили в лаборатории.

Кузнецов рассказал, что во время активных явлений на Солнце происходят мощные вспышки рентгеновского диапазона. Обычно они сопровождаются выбросами коронального вещества, которые распространяются по геосфере и достигают орбиты Земли, сталкиваясь с магнитосферой. Этот процесс столкновения и образует магнитную бурю. Её суть заключается в том, что магнитное поле под действием этого взаимодействия меняется.

Эксперт пояснил, что обычно перед выбросом идёт ударная волна. Эти изменения магнитного поля сопровождаются различными эффектами в магнитосфере, где возникают частицы высоких энергий. В ионосфере происходит дополнительная ионизация, возникают ионосферные бури, нарушается радиосвязь и генерируются так называемые геомагнитно-индуцированные токи. В результате во всех проводящих системах и средах возникают токи (например, в технических системах, линиях электропередачи и связи). Эти токи могут достигать критических значений и приводить к нарушению функционирования таких объектов, а также к авариям, добавил Кузнецов.

Он уточнил, что например, в 1989 году в канадской провинции Квебек произошла авария из-за того, что геомагнитно-индуцированные токи превысили критические значения и вся система трансформаторов перегорела, в результате чего система отключилась.

По словам эксперта, такие эффекты наиболее существенны в северных регионах, где магнитные полюса наиболее близки, магнитное поле наиболее сильное и индукционные эффекты наиболее выражены.

Сильное воздействие оказывается на космические аппараты, включая Международную космическую станцию. Частицы высоких энергий проникают в аппараты, иногда происходят сбои, выходит из строя электроника. Под действием ультрафиолетового излучения солнечных вспышек в аппаратах происходит выбивание электронов, спутники заряжаются, возникает потенциал, могут происходить разряды и нарушаться работа оборудования, отметил Кузнецов.

«Магнитная буря сопровождается изменением барического давления. Поэтому люди, которые зависят от этого, могут испытывать ухудшение состояния здоровья. Таким людям рекомендуется обращаться за помощью к медикам. Однако не стоит преувеличивать негативное воздействие магнитных бурь и пугать людей этими явлениями. За время солнечного цикла (примерно 11 лет солнечной активности) планета Земля испытывает примерно 600 магнитных бурь. Таким образом, люди за свою жизнь переживают множество магнитных бурь, и с ними ничего не происходит. Однако воздействие на людей и на технические системы на Земле и в космосе нужно принимать во внимание», — подчеркнул он, отметив, что сейчас Солнце находится на пике своей активности.

Как передавало ИА Регнум, к утру 10 мая на Солнце зафиксировали шесть вспышек высшего балла X, уровень вспышечной активности в пике достигал 9,8 по десятибалльной шкале. 10 мая специалисты в США зафиксировали наступление на Земле магнитной бури уровня G5 в 06:54 вечера по восточному времени. Они предупредили, что геомагнитный шторм будет наблюдаться 11 и 12 мая.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что пик активности бури придётся на 11 мая. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. В России раскинулась «обширная зона полярных сияний».

В апреле 2024 года руководитель лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачёв пояснил, что в Южном полушарии Солнца, на обращённой к Земле стороне, произошло накопление вспышечной энергии. В таких случаях происходят мощные вспышки, отметил специалист.