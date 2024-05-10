Москва, 10 мая, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Специалисты зарегистрировали ещё одну мощную вспышку на Солнце, сообщила 10 мая лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Global Look Press/Yuan Quan/XinHua

В течение суток были зарегистрированы четыре вспышки, сказано в сообщении на сайте лаборатории.

«На Солнце новая вспышка высшего балла. Ранее в течение суток произведено уже три вспышки уровня X, но на самой границе класса — X1.0. Балл текущего события предварительно не менее, чем X2.2», — отметили специалисты.

Зафиксированная 10 мая вспышка стала седьмой по силе в текущем цикле солнечной активности.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая лаборатория ИКИ РАН сообщила о мощнейшей вспышке на Солнце. Был зафиксирован крупный выброс массы, направленный в сторону Земли, он, вероятно, был крупнейшим в текущем майском всплеске активности, отмечали специалисты.

В апреле 2024 года руководитель лаборатории Сергей Богачёв рассказал, что в Южном полушарии Солнца, на обращённой к Земле стороне, произошло накопление вспышечной энергии. В таких случаях происходят мощные вспышки, объяснил специалист.

Ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Валерий Шематович ранее отмечал, что в конце апреля — начале мая на Солнце произошло несколько сильных бурь, сопровождавшихся выбросами облаков солнечной плазмы. Именно этим можно объяснить появление полярного сияния над регионами Центральной России, пояснил эксперт.