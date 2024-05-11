Москва, 11 мая, 2024, 12:52 — ИА Регнум. В ночь на 11 мая на Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за семь лет, сообщил глава лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачёв.

Global Look Press/McPHOTO/M. Gann

Мощность вспышки достигла отметки X5.8, передаёт RT.

«На Солнце ночью зарегистрирована новая экстремально сильная вспышка. В пике излучения вспышка классифицирована как событие уровня X5.8», — сказал Богачёв.

Вспышка началась в 04:10 мск, в 04:23 мск был зафиксирован её максимум, позднее уровень излучения вернулся к обычным показателям. Пока сложно определить локальные геомагнитные последствия этой вспышки, добавил глава лаборатории.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая лаборатория ИКИ РАН сообщала, что специалисты зарегистрировали ещё одну мощную вспышку на Солнце. Всего в течение суток были зарегистрированы четыре вспышки.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что на Земле вечером 10 мая началась очень сильная магнитная буря. Шторм может продолжаться от 20 до 40 часов, магнитная буря квалифицируется по шкале 4 из 5, проинформировал эксперт.

Магнитная буря пятого, высшего уровня наблюдается на Земле впервые за последние 20 лет, сообщила лаборатория ИКИ РАН ранее 11 мая. Бурь такой мощности на Земле не было с 11 сентября 2005 года. За трое суток, с 7 по 9 мая, Солнце выбросило в сторону Земли четыре облака плазмы исключительного размера.

Ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Валерий Шематович ранее отмечал, что в конце апреля — начале мая на Солнце произошло несколько сильных бурь, сопровождавшихся выбросами облаков солнечной плазмы. Именно этим можно объяснить появление полярного сияния над регионами Центральной России, пояснил эксперт.