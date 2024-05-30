Москва, 30 мая, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили пять беспилотников украинской армии над территорией Краснодарского края. Об этом 30 мая сообщило Министерство обороны.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Уточняется, что российские военные около 07:00 мск успешно пресекли очередную попытку Киева произвести террористическую атаку по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая в военном ведомстве рассказали об уничтожении военной авиацией в Чёрном море двух безэкипажных катеров ВСУ. Морские дроны двигались в направлении Крыма.

Ранее в этот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник украинской армии над Армавиром. По предварительным данным, в результате этого нет пострадавших и разрушений.

В Минобороны 28 мая сообщили, что российские средства ПВО ночью уничтожили два украинских дрона над территорией в Белгородской области. Ещё один БПЛА ВСУ сбили над Курской областью.