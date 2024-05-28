Москва, 28 мая, 2024, 07:05 — ИА Регнум. В ночь с 27 на 28 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии, сообщило 27 мая Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, ещё один дрон удалось обезвредить над территорией Курской области.

«Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Курской области, еще два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — написало ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, днём 27 мая беспилотник-камиказде украинской армии атаковал автомобильную стоянку в городе Грайвороне Белгородской области. В результате случившегося пострадала мирная жительница.

Вечером 27 мая стало известно, что ВСУ ударили дроном по посёлку Совхозный Грайворонского городского округа. В результате атаки получила повреждения линия газоснабжения.