Армавир, Краснодарский край, 29 мая, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили утром 29 мая беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над городом Армавиром Краснодарского края, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений не выявлено. Кондратьев добавил, что начались поиски места падения фрагментов сбитого дрона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство обороны РФ проинформировало о том, что в ночь с 28 на 29 мая силы ПВО обезвредили над территорией Белгородской области один беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». 19 мая российское военное ведомство обнародовало данные, в соответствии с которыми в ночное время военные сбили в небе над Кубанью 57 дронов ВСУ.

27 мая ВСУ попытались атаковать с использованием БПЛА город Геленджик в Краснодарском крае. Все беспилотники удалось подавить. Обломки одного из них повредили недостроенное здание в селе Криница. Кроме того, на территории хутора Джанхот ещё один дрон упал на деревья, и вспыхнул пожар. Возгорание смогли оперативно ликвидировать.