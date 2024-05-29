Москва, 29 мая, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 29 мая на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета представил доклад о ходе подготовки нового национального проекта «Молодёжь и дети».

Софья Сандурская/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

В целях укрепления международного сообщества молодёжи, поддержки их социальных проектов и создания условий для регулярного приезда иностранцев в Россию предлагается создать отдельный федеральный проект «Россия в мире».

В рамках этого проекта, рассказал Чернышенко, продолжится инфраструктурное развитие федеральной территории «Сириус», увеличится количество иностранных студентов до 500 тыс. человек, выйдут на новый уровень мероприятия по продвижению российских ценностей и популяризации русского языка за рубежом.

Также реализуются меры, направленные на развитие университетов и колледжей. Так, отметил вице-премьер, создаются молодёжные лаборатории и передовые инженерные школы, строятся кампусы мирового уровня, а также действует программа поддержки университетов — «Приоритет-2030».

«У нашей молодёжи должны быть широкие возможности проявить себя и свои таланты, что в свою очередь обеспечит нашу экономику профессионалами, молодыми исследователями. Это будет вклад молодёжи в обеспечение лидерства и конкурентоспособности нашей страны», — сказал он.

Для полного раскрытия потенциала ребят, обучающихся в колледжах, будет продолжена реализация федпроекта «Профессионалитет», в рамках которого по поручению президента к 2028 году будет подготовлено более 1 млн дополнительных специалистов. К 2030 году, подчеркнул вице-пермьер, в проект планируется включить все регионы и создать новые модельные кластеры.

Также Чернышенко предложил продолжить реализацию отдельных мероприятий нацпроекта «Наука и университеты» в составе госпрограммы научно-технологического развития России начиная с 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 29 мая президент России Владимир Путин поручил составить и скоординировать новые национальные проекты до конца лета текущего года.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что к 1 сентября будут сформированы все мероприятия по нацпроектам.

О планируемом запуске новых национальных проектов в сфере технологического развития и суверенитета Путин объявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля. Он отметил, что новые нацпроекты станут мотором для всей экономики России.

Так, в России запустят пять новых национальных проектов ― «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».