Оттава, 29 мая, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Оттава не ограничивает Киев в использовании передаваемого ему оружия. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Global Look Press/Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency

«В Канаде не ставятся условия конечному пользователю в отношении поставок оружия на Украину», — сказала она.

Жоли заявила, что в этом вопросе нужно занять «прогрессивную позицию», поскольку, по её словам, Россия «не придерживается красных линий».

Как ранее передавало ИА Регнум, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что власти страны не устанавливали запрет на применение поставляемого Украине вооружения для ударов по объектам на территории России. По его словам, ВСУ могут использовать оружие так, как хотят.

28 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за то, чтобы разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал Запад снять действующие ограничения для Киева на удары оружием НАТО по территории России. 27 мая он вновь предложил разрешить ВСУ бить западным оружием по целям на российской территории.

Президент России Владимир Путин, комментируя слова Столтенберга, отметил, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. В связи с этим представители стран НАТО должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, делая подобные заявления, подчеркнул российский лидер.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможный ответ России на удары по её территории знают президент и военные. Представитель Кремля подчеркнул, что они принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.