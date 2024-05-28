Берлин, 28 мая, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Франция выступает за то, чтобы разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Об этом 28 мая заявил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине», — сказал он.

Макрон добавил, что Киев не должен иметь права поражать другие цели в России — это гражданские или другие военные объекты.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад снять действующие ограничения для Киева на удары оружием НАТО по территории России. 27 мая он вновь предложил разрешить ВСУ бить западным оружием по целям на российской территории.

Президент России Владимир Путин, комментируя слова Столтенберга, отметил, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. В связи с этим представители стран НАТО должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, делая подобные заявления, подчеркнул российский лидер.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможный ответ России на удары по её территории знают президент и военные. Представитель Кремля подчеркнул, что они принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.