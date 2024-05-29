Москва, 29 мая, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 29 мая пообещал сообщить, когда глава государства Владимир Путин примет решение по предложению Российской академии наук (РАН) возглавить её попечительский совет.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Когда президент примет какое-то решение по этому обращению, мы вас проинформируем», — заявил представитель Кремля.

На общем собрании 28 мая РАН члены академии поручили президенту РАН Геннадию Красникову обратиться к Владимиру Путину с предложением возглавить попечительский совет.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания Совета по науке и образованию 8 февраля российский лидер заявил, что по объёму государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире. По его словам, расходы на финансирование РАН в 2024 году выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом, до 6 млрд рублей. При этом выплаты академикам и членам-корреспондентам возросли в полтора раза, но этого недостаточно, выплаты нужно удвоить, предложил глава государства.

30 января Владимир Путин провёл встречу с главой РАН. Руководитель академии информировал российского лидера о приоритетных задачах РАН. Также они обсудили вопрос возвращения РАН функций по экспертизе школьных учебников. Президент поддержал эту инициативу.