В Кремле пообещали сообщить, когда Путин ответит на предложение РАН
Песков: Путин ещё не принял решение о попечительском совете РАН
Москва, 29 мая, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 29 мая пообещал сообщить, когда глава государства Владимир Путин примет решение по предложению Российской академии наук (РАН) возглавить её попечительский совет.
«Когда президент примет какое-то решение по этому обращению, мы вас проинформируем», — заявил представитель Кремля.
На общем собрании 28 мая РАН члены академии поручили президенту РАН Геннадию Красникову обратиться к Владимиру Путину с предложением возглавить попечительский совет.
Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания Совета по науке и образованию 8 февраля российский лидер заявил, что по объёму государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире. По его словам, расходы на финансирование РАН в 2024 году выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом, до 6 млрд рублей. При этом выплаты академикам и членам-корреспондентам возросли в полтора раза, но этого недостаточно, выплаты нужно удвоить, предложил глава государства.
30 января Владимир Путин провёл встречу с главой РАН. Руководитель академии информировал российского лидера о приоритетных задачах РАН. Также они обсудили вопрос возвращения РАН функций по экспертизе школьных учебников. Президент поддержал эту инициативу.