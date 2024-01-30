Путин поддержал предложение РАН об экспертизе школьных учебников
Москва, 30 января, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Российской академии наук (РАН) о возобновлении академической экспертизы школьных учебников. Об этом сообщает 30 января пресс-служба Кремля.
Глава РАН Геннадий Красников в ходе встречи с президентом отметил, что в 2018 году организацию по каким-то причинам отстранили от экспертизы учебников, хотя прежде это «делали всю жизнь». По его словам, РАН является главным экспертным сообществом, и экспертизу нужно вернуть.
«Конечно, надо с коллегами обсуждать», — согласился Путин.
Как сообщало ИА Регнум, 30 января Красников проинформировал президента Путина о приоритетных задачах РАН и подготовке к празднованию 300-летия организации. Он доложил главе государства о международной деятельности РАН, отметив, что таких контактов много, а также рассказал про общее собрание академии, на котором вручали награды выдающимся учёным.