Москва, 30 января, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Российской академии наук (РАН) о возобновлении академической экспертизы школьных учебников. Об этом сообщает 30 января пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/POOL / РИА Новости Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников

Глава РАН Геннадий Красников в ходе встречи с президентом отметил, что в 2018 году организацию по каким-то причинам отстранили от экспертизы учебников, хотя прежде это «делали всю жизнь». По его словам, РАН является главным экспертным сообществом, и экспертизу нужно вернуть.

«Конечно, надо с коллегами обсуждать», — согласился Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 января Красников проинформировал президента Путина о приоритетных задачах РАН и подготовке к празднованию 300-летия организации. Он доложил главе государства о международной деятельности РАН, отметив, что таких контактов много, а также рассказал про общее собрание академии, на котором вручали награды выдающимся учёным.