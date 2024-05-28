РАН предложила создать попечительский совет во главе с Путиным
Москва, 28 мая, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Российская академия наук предложила создать свой попечительский совет. За его учреждение академики проголосовали на общем собрании 28 мая, трансляция которого велась на сайте РАН.
Как сообщил глава РАН Геннадий Красников, планируется, что совет возглавит президент России Владимир Путин.
«Очень важный вопрос, который мы сегодня обсудили <…> это обратиться к администрации президента с тем, чтобы у нас был попечительский совет», ― сказал Красников.
Согласно формулировке решения, члены академии постановили поручить президенту РАН Геннадию Красникову обратиться в установленном порядке к главе государства с просьбой выступить с законодательной инициативой о внесении соответствующих изменений в федеральный закон, а также обратиться к президенту России с тем, чтобы он дал согласие возглавить попечительский совет.
Выступая с этим предложением, вице-президент РАН, председатель комиссии по уставу Николай Макаров напомнил о том, что попечительские советы были распространённой формой поддержки учреждений науки и культуры в дореволюционной России и сегодня вновь стали востребованы.
При этом в структуре РАН такого органа никогда не было, но идея его создания неоднократно обсуждалась в новейшее время и выносилась на обсуждение общего собрания, подчеркнул академик.
«Создание попечительского совета могло бы облегчить решение многих вопросов, стоящих перед академией, укрепить её положение в структуре государственных и общественных институтов, повысить её статус», ― пояснил Макаров.
Как сообщало ИА Регнум, 30 января 2024 года Владимир Путин провёл встречу с главой РАН Геннадием Красниковым. Руководитель академии информировал российского лидера о приоритетных задачах РАН и подготовке к празднованию 300-летия организации. Также обсудили вопрос возвращения РАН функций по экспертизе школьных учебников. Президент поддержал эту инициативу.
Также российский лидер назвал умными и независимыми зарубежных учёных, работающих с Россией. При этом Красников сообщил президенту, что в РАН работают 439 иностранных членов из 55 стран.
В ходе заседания Совета по науке и образованию 8 февраля российский лидер заявил, что по объёму государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире. Также Путин отметил, что расходы России на научные исследования гражданского назначения в течение ближайших трёх лет превысят ₽1,5 трлн.
Путин 8 февраля на вручении наград учёным по случаю 300-летия РАН заявил, что расходы на финансирование РАН в 2024 году выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом, до ₽6 млрд. При этом выплаты академикам и членам-корреспондентам возросли в полтора раза, но этого недостаточно, выплаты нужно удвоить, предложил глава государства.
Согласно поручению президента, с 2025 года ежемесячные выплаты членам Российской академии наук повысят в два раза. Академики будут получать 200 тыс. рублей, члены-корреспонденты —100 тыс. рублей.