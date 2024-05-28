Москва, 28 мая, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Российская академия наук предложила создать свой попечительский совет. За его учреждение академики проголосовали на общем собрании 28 мая, трансляция которого велась на сайте РАН.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Как сообщил глава РАН Геннадий Красников, планируется, что совет возглавит президент России Владимир Путин.

«Очень важный вопрос, который мы сегодня обсудили <…> это обратиться к администрации президента с тем, чтобы у нас был попечительский совет», ― сказал Красников.

Согласно формулировке решения, члены академии постановили поручить президенту РАН Геннадию Красникову обратиться в установленном порядке к главе государства с просьбой выступить с законодательной инициативой о внесении соответствующих изменений в федеральный закон, а также обратиться к президенту России с тем, чтобы он дал согласие возглавить попечительский совет.

Выступая с этим предложением, вице-президент РАН, председатель комиссии по уставу Николай Макаров напомнил о том, что попечительские советы были распространённой формой поддержки учреждений науки и культуры в дореволюционной России и сегодня вновь стали востребованы.

При этом в структуре РАН такого органа никогда не было, но идея его создания неоднократно обсуждалась в новейшее время и выносилась на обсуждение общего собрания, подчеркнул академик.

«Создание попечительского совета могло бы облегчить решение многих вопросов, стоящих перед академией, укрепить её положение в структуре государственных и общественных институтов, повысить её статус», ― пояснил Макаров.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января 2024 года Владимир Путин провёл встречу с главой РАН Геннадием Красниковым. Руководитель академии информировал российского лидера о приоритетных задачах РАН и подготовке к празднованию 300-летия организации. Также обсудили вопрос возвращения РАН функций по экспертизе школьных учебников. Президент поддержал эту инициативу.

Также российский лидер назвал умными и независимыми зарубежных учёных, работающих с Россией. При этом Красников сообщил президенту, что в РАН работают 439 иностранных членов из 55 стран.

В ходе заседания Совета по науке и образованию 8 февраля российский лидер заявил, что по объёму государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире. Также Путин отметил, что расходы России на научные исследования гражданского назначения в течение ближайших трёх лет превысят ₽1,5 трлн.

Путин 8 февраля на вручении наград учёным по случаю 300-летия РАН заявил, что расходы на финансирование РАН в 2024 году выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом, до ₽6 млрд. При этом выплаты академикам и членам-корреспондентам возросли в полтора раза, но этого недостаточно, выплаты нужно удвоить, предложил глава государства.

Согласно поручению президента, с 2025 года ежемесячные выплаты членам Российской академии наук повысят в два раза. Академики будут получать 200 тыс. рублей, члены-корреспонденты —100 тыс. рублей.