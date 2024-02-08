Москва, 8 февраля, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Расходы на финансирование Российской академии наук (РАН) в 2024 году выросли почти на треть в сравнении с прошлым годом до ₽6 млрд, а выплаты академикам и членам-корреспондентам — в полтора раза, но этого недостаточно, выплаты нужно удвоить, заявил 8 февраля президент России Владимир Путин на вручении наград учёным по случаю 300-летия РАН.

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«Академик ежемесячно должен будет получать двести тысяч рублей, членкор — 100 тысяч», — сказал он.

Путин добавил, что расходы государства на научные исследования гражданского назначения в течение ближайших трёх лет превысят ₽1,5 трлн

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Ранее Путин, выступая на юбилейном мероприятии РАН, призвал учёных проводить исследования не так, чтобы копировать или догонять других, а действовать на опережение. Он также заявил о кратном росте ответственности работников науки, с учётом непростой ситуации, которая сложилась в настоящее время.

В декабре 2023 года глава государства заявил, что Россия не сможет выжить, если у неё не будет суверенитета. Он подчеркнул, что суверенитета невозможно добиться без укрепления технологий, экономики и системы безопасности.