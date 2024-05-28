Брюссель, 28 мая, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Громкие призывы использовать вооружения из стран НАТО с дальним радиусом действия по объектам в глубине территории России — это, скорее, эмоциональные всплески, вызванные успехами российской армии, нежели отражение реальной программы действий. Понятно также, что воинственные заявления, нацеленные на эскалацию украинского конфликта, отвечают интересам США, но никак не Европы. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что он выступает за снятие ограничений на использование поставляемого на Украину западного оружия.

Иван Шилов ИА Регнум

Заявление генсека альянса, как и другие подобные высказывания, прозвучавшие в нынешнем году, сориентированы и работают на интересы США, а не Европы, указал эксперт. Слова Столтенберга означают, что в первую очередь европейские страны НАТО должны принять прямое практическое участие в боевых действиях на Украине.

«Думаю, это некая проверка и реакции с их стороны, и реакции России. Мы понимаем, что все страны НАТО так или иначе принимают участие в этом конфликте в большей или меньшей степени. Понятно, что в руководстве объединения сейчас видят необходимость каким-то образом остановить продвижение российских войск в сторону Харькова. Но это заявление выглядит как скоропалительное, несогласованное. И я полагаю, что сейчас некоторые члены НАТО могут ответить, что не подписывались под этим заявлением. Ведь в самом альянсе явно нет согласия», — прокомментировал эксперт.

И хотя в дальнейшем, скорее всего, будут предприниматься всё новые попытки консолидировать альянс, внутри самого НАТО достаточно давно идут дискуссии о том, что надо пересмотреть некоторые базовые принципы объединения, заметил Гагарин. Поэтому воинственное заявление Столтенберга — это, скорее, эмоциональный призыв, отражающий устремления отдельных членов альянса, нежели проявление единодушной (а главное реалистичной) позиции. И частота подобных высказываний будет расти по мере продвижения армии России вглубь украинской территории, предположил политолог.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что выступает за снятие ограничений на использование поставляемого киевскому режиму оружия из западных стран для ударов по территории России. Этот призыв он озвучил в ходе Парламентской ассамблеи НАТО, объяснив свои слова правом Украины на самооборону в условиях наступления России под Харьковом. В ходе выступления функционер сделал акцент на том, что альянс стремится избегать прямого столкновения с Россией, но ещё одна важная задача НАТО состоит в военной помощи киевскому режиму.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Столтенберга, заметил, что альянс уже фактически вовлечён в украинский конфликт и находится в прямой конфронтации с российской стороной.

«НАТО вовлечена в этот конфликт, напрямую вовлечена в конфликт… Но наши военные тоже знают, что делать, они продолжают специальную военную операцию, чтобы купировать все угрозы», — заявил он.

Песков также отметил, что генсек альянса не может высказывать личное мнение, поскольку находится на ответственном посту. Однако такое заявление Столтенберга повышает градус эскалации.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывание генсека НАТО, указал, что тот не имеет права делать заявления от лица всех членов альянса по вопросу, который не выносился на общее обсуждение.

Лавров напомнил, что некоторые члены блока уже выразили своё несогласие с риторикой Столтенберга. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала его быть осмотрительным в своих заявлениях.