Брюссель, 27 мая, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран Европейского союза обсудили отмену ограничений на применение оружия НАТО для ударов по территории России. Об этом 27 мая заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

(сс) DLR German Aerospace Center

«Мы обсудили <…> снятие ограничений на применение Украиной поставляемого оружия для ударов по территории России», — заявил Боррель.

Он также добавил, что главы МИД стран ЕС обсудили необходимость предоставления большего числа систем ПВО, включая Patriot. По словам Борреля, дебаты по этому вопросу в ЕС набирают обороты.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Киев обратился к администрации Белого дома с просьбой снять ограничения на использование оружия США для ударов по России. Этот запрос поступил на фоне успехов российских военных в Харьковской области.

Позднее за снятие действующего ограничения для Украины на удары натовским оружием по России выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, а также глава комитета по иностранным делам французского парламента Жан-Луи Бурланж.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа посягательства на территорию страны. Она подчеркнула, что Запад, предоставив киевскому режиму дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовал эскалации.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 24 мая отметил, что ВСУ уже используют западное оружие для ударов по гражданским объектам в России за пределами зоны конфликта.

Пресс-секреьтарь президента России Дмитрий Песков 27 мая заявил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт и находится в прямой конфронтации с Россией. Представитель Кремля при этом добавил, что НАТО повышает градус эскалации, впадая в «военный экстаз». Он подчеркнул, что российские военные продолжают спецоперацию, чтобы купировать все угрозы.