Вашингтон, 29 мая, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, раскритиковавшего президента США Джозефа Байдена из-за его возможного отсутствия на саммите в Швейцарии, прокомментировали 28 мая в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга в связи с замечанием Зеленского в адрес американского лидера указала, что США «принимали активное участие в каждом из предыдущих мирных саммитов» по Украине. Представитель Белого дома добавила, что Соединённые Штаты будут представлены и на конференции в Швейцарии.

На уточняющий вопрос о возможном участии президента США Байдена Жан-Пьер ответила, что ей нечем поделиться в плане какой-либо конкретики.

При этом агентство Bloomberg сообщало, что Байден, вероятнее всего, не примет участия в саммите по Украине в Швейцарии, так как у него на тот же день назначено в Калифорнии мероприятие, связанное со сбором средств на избирательную кампанию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Зеленский на пресс-конференции в Бельгии назвал решение президента США Байдена не принимать участие в «мирном саммите» по Украине в Швейцарии «не очень сильным решением», так как другие страны ждут реакции США на это мероприятие.

По словам Зеленского, он очень хотел бы, чтобы президент США лично присутствовал на саммите в Швейцарии и не знает, кто вместо Байдена будет представлять США на саммите.

Саммит по Украине пройдёт 15–16 июня неподалёку от швейцарского города Люцерна без участия России. Швейцария по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что это мероприятие является очередным надувательством со стороны США. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского.