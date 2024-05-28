Киев, 28 мая, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Решение президента США Джо Байдена не принимать участие в «мирном саммите» по Украине в Швейцарии является «не очень сильным решением», так как другие страны ждут реакции США на это мероприятие. Такое мнение 28 мая высказал глава киевского режима Владимир Зеленский, его процитировало украинское издание «Страна. ua».

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

По словам Зеленского, он очень хотел бы, чтобы президент США лично присутствовал на саммите в Швейцарии.

«При всём уважении, решение не присутствовать я считаю не очень сильным», — сказал он.

Глава киевского режима отметил, что считает необходимым присутствие Байдена в Швейцарии и для саммита, и для лидеров других стран, ожидающих реакции Вашингтона на это мероприятия. Зеленский также добавил, что пока не знает, кто вместо Байдена будет представлять США на саммите.

Как сообщало, 24 мая агентство Bloomberg написало, что Байден, вероятнее всего, не будет принимать участия в так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии. Уточнялось, что в это время глава Белого дома должен присутствовать на акции по сбору средств на его предвыборную кампанию в Калифорнии.

После этого Зеленский 26 мая обратился к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США с просьбой поддержать саммит в Швейцарии. В ответ на это официальный представитель МИД КНР Мао Нин напомнила, что Пекин выступал за проведение конференции по Украине, которую признают как Москва, так и Киев.

Киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник 27 мая назвал отсутствие лидеров КНР и США в Швейцарии сигналом для стран Запада и Глобального Юга. Эксперт уточнил, что в заявлениях представителей Киева чувствуется «нотка обиды» из-за того, что Байден, скорее всего, не посетит мероприятие.

В Швейцарии в середине июня состоите так называемый саммит по мирному урегулированию на Украине. Берн по просьбе Киева пригласил более 160 делегаций на это мероприятие.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, где пытаются продвигать так называемую «формулу мира» Зеленского, заявил. Он назвал предстоящую конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.