Москва, 28 мая, 2024, 18:47 — ИА Регнум. На данный момент решений об ограничении доступа к видеохостингу YouTube на территории России нет. Об этом 28 мая говорится в ответе правительства страны на запросы депутатов Государственной думы.

Известия/Сергей Коньков

В кабмине заявили, что в настоящее время вопрос о блокировке сервиса в России не обсуждается и не стоит на повестке дня, сообщила «Газета.Ru».

«В настоящее время решения об ограничении доступа к видеохостингу YouTube не принимались», — говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что в соответствии с решением Роскомнадзора в отношении владеющей YouTube компании Google уже действуют определённые меры. Эти ограничения включают в себя информирование пользователей о нарушении российского законодательства со стороны владельцев сервиса и запрет на распространение рекламы иностранных лиц и их информационных ресурсов.

Правительство России также отметило, что разблокировка социальной сети X (ранее Twitter), которую в апреле 2022 года приобрёл американский миллиардер Илон Маск, в настоящее время является преждевременной из-за наличия противозаконных материалов.

Как сообщало ИА Регнум, глава ведомства Андрей Липов, отвечая на вопрос о позиции ведомства относительно возможной блокировки YouTube, заявил, что Роскомнадзор учитывает интерес российских пользователей к YouTube и старается сохранять баланс.

Депутат Государственной думы Антон Горелкин летом прошлого года заявил, что заблокировать видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, на данный момент невозможно, несмотря на то, что платформа является «враждебной». Он напомнил, что Google годами встраивался в российскую цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть по всей стране.

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров в январе допустил рассмотрение вопроса блокировки YouTube в России в случае продолжения систематического и осознанного нарушения законодательства со стороны компании. При этом в Минцифры заявили, что не видят необходимости блокировать работу видеохостинга. Как подчеркнул глава министерства Максут Шадаев, позиция ведомства по данному вопросу осталась неизменной. Он пояснил, что это крайняя мера и к этому моменту в России должна быть своя конкурентоспособная альтернатива.

4 марта 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к социальной сети Twitter. В марте того же года Тверской суд Москвы запретил деятельность в России соцсетей Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В апреле 2022 года в отношении Google LLC ввели ограничительные меры за несоблюдение российского законодательства и за многочисленные нарушения его американской ИТ-компанией.