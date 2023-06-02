Москва, 3 июня, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Антон Горелкин заявил, что заблокировать видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, на данный момент не является возможным несмотря на то, что платформа является «враждебной».

Youtube
(сс) Esther Vargas
Youtube

«YouTube — враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно. Google годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть по всей стране», — написал Горелкин в своём Telegram-канале.

Российский депутат также отметил, что к сентябрю этого года ожидается завершение тестового режима работы видеосервиса VK Видео, который является российским аналогом видеохостинга YouTube.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Роскомнадзор включил платформы «Дзен», Rutube и Twitch в реестр социальных сетей. В ведомстве отметили, что владельцам площадок уже направлены уведомления о классификации платформ.