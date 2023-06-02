Москва, 3 июня, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Антон Горелкин заявил, что заблокировать видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, на данный момент не является возможным несмотря на то, что платформа является «враждебной».

(сс) Esther Vargas Youtube

«YouTube — враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно. Google годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть по всей стране», — написал Горелкин в своём Telegram-канале.

Российский депутат также отметил, что к сентябрю этого года ожидается завершение тестового режима работы видеосервиса VK Видео, который является российским аналогом видеохостинга YouTube.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Роскомнадзор включил платформы «Дзен», Rutube и Twitch в реестр социальных сетей. В ведомстве отметили, что владельцам площадок уже направлены уведомления о классификации платформ.