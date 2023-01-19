Москва, 19 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. В Минцифры не видят необходимости блокировать работу видеохостинга YouTube, заявил глава министерства Максут Шадаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков YouTube

Он подчеркнул, что позиция ведомства по данному вопросу осталась неизменной.

«Это крайняя мера, и к этому моменту у нас должна быть своя, в моём понимании, конкурентоспособная альтернатива», — считает Шадаев, добавив, что переходить определённую грань всё же не стоит.

Ранее пользователи соцсетей предположили, что в скором времени YouTube в России заблокируют.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров допустил рассмотрение вопроса блокировки YouTube в России в случае продолжения систематического и осознанного нарушения законодательства со стороны компании.

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