* Facebook — запрещённая в России организация

Москва, 21 марта, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Деятельность в России соцсетей Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отныне запрещена по решению суда. Вердикт вынес 21 марта Тверской суд Москвы.

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Своим решением запретить работу Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) суд удовлетворил в полном объёме гражданское исковое заявление, которое было подано Генпрокуратурой РФ.

Иск был подан в связи с тем, что в этих соцсетях были разрешены призывы к насилию против граждан России, в том числе военнослужащих. Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были заблокированы на территории России.

Поскольку такая политика руководства компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — владельца этих соцсетей формирует представление о допустимости террористической деятельности и разжигает ненависть и вражду к гражданам РФ, эти площадки запрещены как экстремистские.