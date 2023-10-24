Москва, 24 октября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Роскомнадзор учитывает интерес российских пользователей к YouTube и старается сохранять баланс, заявил 24 октября глава ведомства Андрей Липов на форуме «Спектр», отвечая на вопрос о позиции ведомства относительно возможной блокировки YouTube.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Люди YouTube активно смотрят. Вопрос стоит о разумности мер — мы получим больше негатива или позитива от того, что YouTube будет заблокирован. Необходим баланс, и мы с коллегами, которые за это отвечают, стараемся этот баланс сохранить», — сказал он.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин подчёркивал, что блокировка YouTube принесёт больше вреда, чем пользы, но при этом у российских контентмейкеров на этом видеохостинге нет будущего.

Также Горелкин заявлял, что заблокировать видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, на данный момент не является возможным несмотря на то, что платформа является «враждебной».

17 сентября глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России перед тем, как думать о блокировке YouTube, необходимо создать адекватную и полноценную замену этому сервису.