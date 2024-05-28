Москва, 28 мая, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Следствие разрешило семье блогера Елены Блиновской начать процедуру снятия ареста с её активов и имущества для погашения причинённого ею ущерба. Об этом 28 мая сообщила её адвокат Наталия Сальникова в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, где рассматривается жалоба на продление срока ареста Блиновской.

Валерий Шарифулин/ТАСС Блогер Елена Блиновская

«Процедура снятия с части арестованного имущества началась. Так, снят арест с одного из счетов отца Блиновской, а также с квартиры, на которую уже найден покупатель», — сказала Сальникова.

Защита попросила апелляционный суд избрать Блиновской меру пресечения в виде запрета определённых действий. Из материалов дела следует, что Блиновская погасила 140 млн рублей долга.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля Мосгорсуд продлил срок ареста Блиновской до 26 июля. Первоначально она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий суд перевёл её в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»).

Блиновскую задержали в Смоленске в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Следственный комитет возбудил в отношении неё и её супруга Алексея уголовное дело. По данным следствия, семейная пара скрыла информацию о доходах и не выплатила налоги на 918 млн рублей. Также их обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

В ходе производства по делу Федеральная налоговая служба обязала Блиновскую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. После этого блогер обратилась в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить и признать недействительным это требование, но в её обращении не увидели оснований и в итоге сочли ходатайство необоснованным по существу.