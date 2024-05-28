Киев, 28 мая, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джозефа Байдена на саммите по Украине в Швейцарии воспримут как сигнал страны Запада и Глобального Юга. Такое заявление сделал 27 мая киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.

Иван Шилов ИА Регнум Си Цзиньпин и Байден

Аналитик отметил, что в заявлениях ряда представителей киевских властей чувствуется «нотка обиды» в связи с тем, что Байден, вероятнее всего, не посетит саммит в Швейцарии.

«Отсутствие Байдена — это сигнал для стран западного мира. А отсутствие Си Цзиньпина — это сигнал для стран Глобального Юга», — пояснил Бортник.

Эксперт напомнил об утверждении главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы 80 странах, готовых приехать на конференцию. Бортник указал, что многие государства отправляют «просто наблюдателей», которые не уполномочены подписывать что-либо. При этом Киев ставил перед собой задачу собрать большинство стран — участниц ООН на уровне лидеров государств, подписать итоговую декларацию и создать международную коалицию.

Аналитик признал, что задача по организации саммита высокого уровня оказалась довольно сложной. По мнению Бортника, это может быть связано как с выборами в США, так и с «активной работой» России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 15–16 июня в Швейцарии пройдёт так называемый саммит по мирному урегулированию на Украине. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила более 160 делегаций.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России. Лавров опроверг заявления Запада, что на саммите постараются выработать подходы, приемлемые для всех.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что предстоящая конференция не имеет никакого смысла, из-за чего некоторые страны отказались от участия в ней. Он подчеркнул, что никакая из инициатив, озвученных на этой встрече, не будет соответствовать принципиальной позиции России по урегулированию конфликта и не будет отражать политическую реальность.

Президент России Владимир Путин 13 марта, напоминая очередной раз о готовности Москвы к переговорам по Украине, подчеркнул, что они должны опираться на реальное положение дел. Он также отметил, что недопустимо опираться на желание, спровоцированное употреблением психотропных средств.