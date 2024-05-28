Москва, 28 мая, 2024, 13:09 — ИА Регнум. На данный момент речь о конференции в Саудовской Аравии по мирному урегулированию конфликта на Украине с участием России не идёт. Об этом 28 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Как отметил в беседе с RT представитель Кремля, пока такого рода сообщения представляют собой только какие-то гипотетические обсуждения.

«Сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то эфемерные источники… вообще речь не идёт (о переговорах в Саудовской Аравии. — Прим. ред.) в настоящий момент», — сказал он.

Песков также указал на бессмысленность любых переговоров по украинскому конфликту без участия России.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая агентство Bloomberg написало, что Евросоюз намерен осенью провести в Саудовской Аравии саммит по конфликту на Украине с участием России. Отмечалось, что в ЕС считают важным вопрос о том, как перейти к такому саммиту после встречи в Швейцарии в июне, на которую Россию не пригласили.

В Швейцарии 15–16 июня состоится так называемый саммит по мирному урегулированию на Украине, обсуждения на котором будут идти на основе «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. Берн по просьбе Киева пригласил более 160 делегаций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что российская сторона не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине на основе так называемой формулы мира Зеленского. Глава МИД также назвал предстоящий саммит в Швейцарии попыткой сформулировать ультиматум для России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова 25 мая назвала предстоящее мероприятие в Швейцарии очередным надувательством со стороны США. Она подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, как это сделал в 2022 году Киев.