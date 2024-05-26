Москва, 26 мая, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Западные политики не смогут «незаметно» пересечь последнюю грань, отделяющую от полномасштабного конфликта с Россией, заявил 26 мая министр иностранных дел Сергей Лавров.

Василий Иванов ИА REGNUM

Так он ответил на просьбу журналиста Павла Зарубина прокомментировать всё более воинственные заявления, звучащие с Запада на фоне куда более сдержанной позиции Москвы. Зарубин спросил, велик ли риск, что Запад незаметно для себя перейдёт ту последнюю грань, после которой РФ ответит так, «что мало не покажется».

«Я вас уверяю, что они незаметно эту грань пересечь не смогут», — ответил Лавров.

Целью Запада является ослабление, если не расчленение России, и поскольку западные политики не могут добиться этого иными методами, то переходят ко всё новым ступеням эскалации, за их действиями стоит безысходность, отметил министр.

Как передавало ИА Регнум, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным союзникам Киева «пришло время подумать», не следует ли снять ограничения, наложенные на использование переданного ВСУ оружия, разрешив его применение для нанесения ударов по территории РФ. Кроме того, издание Politico сообщало, что группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США.

Формальное «разрешение» на удары американским оружием по территории РФ может привести к серьёзному обострению конфликта, этого опасается администрация президента США Джозефа Байдена, которая пытается обеспечить эскалацию на невоенном треке, отмечал в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

В тот же день Генштаб ВС РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проводят мероприятия по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.