Рига, 27 мая, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Более 30 россиян должны будут покинуть территорию Латвии. Речь идёт о гражданах России, которые не выполнили требования поправок к закону «Об иммиграции» и не подали документы для получения вида на жительство (ВНЖ) в стране. Об этом заявил глава МВД республики Рихардс Козловскис.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии выдало 34 таких распоряжения о выезде россиян, сообщил портал Delfi.

По его словам, пограничники провели около 800 проверок граждан и получили информацию о 600 лицах, покинувших Шенгенскую зону. Министр добавил, что более 100 человек не удалось обнаружить по месту жительства, при этом неизвестно, покинули ли они территорию Латвии. Таких данных у полиции нет.

«На данный момент до принудительного выдворения мы не дошли, но мы, конечно, будем работать. Я допускаю, что в конечном итоге будут и принудительные выдворения», ― отметил Козловскис.

Глава МВД добавил, что люди, которые понимают требования, не доводят дело до депортации и ищут путь, как им самим покинуть республику.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января в посольстве России в Латвии заявили, что 1167 проживающим в этой стране российским гражданам, в том числе 789 человекам старше 60 лет, среди которых есть инвалиды, грозит депортация из Латвии. Дипломаты отметили, что разработанные властями Латвии поправки к закону «Об иммиграции» являются дискриминационными, лишают людей средств к существованию и создают для них угрозу депортации.

В частности, депортация грозит 72-летней гражданке России, которая с детства является инвалидом по зрению. Она не успела получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку.

Латвийский «Закон об иммиграции» предусматривает, что выданный россиянам срок действия постоянного вида на жительство истёк в сентябре 2023 года. Чтобы жить в Латвии, им необходимо подать документы на статус постоянного жителя ЕС. Для этого нужно предоставить в ведомство справку о наличии финансовых средств и знании государственного языка на уровне A2. От экзамена освободили людей в возрасте от 75 лет.

В рамках реализации этого закона ранее власти Латвии аннулировали удостоверения личности более чем 3000 проживающих на её территории граждан России. Для возобновления действия удостоверения они должны повторно сдать экзамен по латышскому языку.

12 января из Латвии выдворили 82-летнего пенсионера Бориса Каткова. Ранее он получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии, в котором говорилось, что он представляет угрозу национальной безопасности Латвии. Пенсионера встретили в Псковской области и помогли уехать в Калининград.