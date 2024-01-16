Рига, 16 января, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Депортация из Латвии грозит 1167 проживающим в этой стране российским гражданам, в том числе 789 людям старше 60 лет, среди которых есть инвалиды, сообщили в посольстве России в Латвии.

Алексей Мальгавко /РИА Новости

«1167 проживающих в Латвии российских граждан находятся под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет. Среди кандидатов на выдворение — незрячие инвалиды с детства», — сказано в сообщении в Telegram-канале посольства.

Разработанные властями Латвии поправки к закону «Об иммиграции» являются дискриминационными, лишают людей средств к существованию и создают для них угрозу депортации, отметили также дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в рамках реализации указанного закона власти Латвии аннулировали удостоверения личности более чем 3000 проживающих на её территории граждан России. Для возобновления действия удостоверения они должны повторно сдать экзамен по латышскому языку.

13 января из Латвии был выдворен 82-летний пенсионер Борис Катков. Его встретили в Псковской области и помогли уехать в Калининград. Ранее Катков получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии, в котором говорилось, что он представляет угрозу национальной безопасности Латвии.

В посольстве России в Риге выразили возмущение в связи с высылкой Каткова. Дипломаты назвали решение латвийских властей провокационной выходкой и показательной расправой зацикленных на русофобии политиков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер.

16 января стало известно, что депортация грозит 72-летней гражданке России, которая с детства является инвалидом по зрению. Она не успела получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку и после аннулирования её удостоверения личности осталась без пенсии и медицинского обслуживания.

Происходящее вполне укладывается в понятие геноцида, но не вызывает интереса у руководства Евросоюза: там, похоже, считают, что Рига в своём праве, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко.