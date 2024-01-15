Рига, 16 января, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Власти Латвии не оставляют в покое российских пенсионеров. На этот раз депортация грозит 72-летней гражданке РФ, которая с детства является инвалидом по зрению. Она не успела получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Риге.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Жительница города Лиепаи, инвалид по зрению с детства, нуждающаяся в постоянном уходе и сопровождении, ещё в декабре 2022 года при содействии родственников приступила к сбору документов для продления вида на жительство.

По сообщению дипмиссии, для почти слепого человека получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку оказалось невыполнимой задачей.

Женщине пришлось пройти комплексное обследование, а из-за очередей к некоторым специалистам процесс затянулся на год, и она не успела получить справку об освобождении от экзамена.

«Слабовидящая россиянка не набрала необходимое количество баллов по чтению и письму. Ввиду аннулирования постоянного ВНЖ гражданка России лишилась возможности получать пенсию, назначенную ей за трудовой стаж в Латвии, и медицинское обслуживание», — добавили дипломаты.

Переживания и стресс «значительно усугубили и без того слабое здоровье пожилого человека», тем более что россиянка теперь находится под угрозой депортации, отмечается в тексте.

Как сообщало ИА Регнум, Высланный латвийскими властями 82-летний российский военный пенсионер Борис Катков рассказал, что переживает за родных людей, которые остались в Латвии, а также за тех, с кем работал и кому помогал.

У латвийских россиян аннулировали ВНЖ, потребовав для их возобновления сдать экзамен по латышскому языку. Однако Каткова из-за возраста от этого экзамена освободили, а остальные документы для получения нового постоянного вида на жительство он подал вовремя.

10 января Катков получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии. В послании говорилось, что он представляет угрозу национальной безопасности и его депортируют.

Посольство России в Риге выразило крайнее возмущение в связи с высылкой Каткова. Дипломаты назвали решение латвийских властей очередной провокационной выходкой и показательной расправой зацикленных на русофобии политиков.

13 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова из Латвии носит провокационный и политический характер.