Рига, 13 января, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Принудительно выдворенный из Латвии российский пенсионер, общественный деятель Борис Катков прибыл в Псковскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

Кадр из видео Борис Катков

По поручению губернатора, Бориса Каткова на границе встретили руководитель аппарата правительства области и представители региональных комитетов по соцзащите и по здравоохранению.

«Обеспечили всё необходимое, окружили вниманием и заботой. Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку», — отметил Ведерников.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Катков получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии. В послании говорилось, что он представляет угрозу национальной безопасности и его депортируют. По закону, мужчине должны были дать месяц на то, чтобы оспорить это решение. Он добавил, что ему даже не дали рассчитаться, закрыть все финансовые вопросы. На сборы мужчине дали лишь час.

По словам Каткова, ему говорили, что латвийские власти планируют избавиться от всех руководителей, которые занимают важные посты, а он, в свою очередь, возглавляет крупные организации и работает с Россией. Он руководит Латвийско-российской ассоциацией сотрудничества и представительством Балтийского федерального университета имени Канта.

Власти ставили ему в вину пророссийские взгляды, участие в российских выборах, организацию мероприятий для русскоязычных граждан республики, сохранение национальных традиций.

Ранее стало известно, что власти Латвии грозят депортировать из страны 1167 граждан России, из них 789 человек старше 60 лет. Речь идёт о людях, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания в Латвии.

На брифинге 12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерение властей Латвии выдворить из страны россиян из-за закона о знании языка напоминает действия нацистов в 30-е годы в Западной Европе. Дипломат добавила, что очень скоро число российских граждан, которые не сумели в срок «легализоваться» в Латвии, может возрасти до более чем двух тысяч человек.