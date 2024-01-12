Рига, 12 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Из Латвии депортируют 82-летнего российского пенсионера Бориса Каткова, которому дали час на сборы. Об этом 12 января сообщил специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов в своём авторском Telegram-канале.

Борис Катков является главой Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства Балтийского федерального университета имени Канта. Со слов журналиста, который пообщался с пенсионером, к Каткову утром 12 января пришли сотрудники латвийской погранслужбы и дали час собрать вещи. В Латвии у него остаются жена, дочь, сын, внук и внучка.

«Сказали, на границу повезут. Я говорю: у меня никого и ничего там нет. А их это не беспокоит. Езжайте хоть в Турцию, хоть в Узбекистан», — рассказал Катков.

По словам 82-летнего пенсионера, 10 января он получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии, о том, что он представляет угрозу национальной безопасности, и будет депортирован. По закону, мужчине должны были дать месяц на то, чтобы оспорить это решение. Он добавил, что ему даже не дали рассчитаться, закрыть все финансовые вопросы.

Со слов Каткова, ему говорили, что латвийские власти планируют избавиться от всех руководителей, которые занимают важные посты, а он в свою очередь возглавляет крупные организацией, работает с Россией.

Известно, что мужчину депортируют через КПП «Терехово»/«Бурачки».

Как сообщало ИА Регнум, 4 января стало известно, что власти Латвии грозят депортировать из страны 1167 граждан России, из них 789 человек старше 60 лет. Речь идёт о людях, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания в Латвии.

На брифинге 12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерение властей Латвии выдворить из страны россиян из-за закона о знании языка напоминает действия нацистов в 30-е годы в Западной Европе. Дипломат добавила, что очень скоро число российских граждан, которые не сумели в срок «легализоваться» в Латвии, может возрасти до более чем двух тысяч человек.