Вашингтон, 27 мая, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Конференция по Украине, которая пройдёт в июне в Швейцарии, не принесёт положительных результатов, она обречена на провал. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

ТАСС/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire

Он отметил, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о «принуждении России к миру» на конференции в Швейцарии лишены смысла.

По словам эксперта, ни одна страна не может принудить Россию к каким-либо шагам.

«Не нужно объяснять, что после всех заявлений Зеленского абсурдно полагать, что у этой конференции есть какой-либо шанс на успех», — сказал Дэвис.

Как сообщало ИА Регнум, 15–16 июня в Швейцарии пройдёт так называемый саммит по мирному урегулированию на Украине. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила более 160 делегаций.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала предстоящее мероприятие очередным надувательством со стороны США.

В мае Зеленский признал, что запланированная конференция в Швейцарии нужна в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Россию.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что предстоящая конференция не имеет никакого смысла, из-за чего некоторые страны отказались от участия в ней. Он подчеркнул, что никакая из инициатив, озвученных на этой встрече, не будет соответствовать принципиальной позиции России по урегулированию конфликта и не будет отражать политическую реальность.