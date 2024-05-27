Брюссель, 27 мая, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Евросоюз ввёл санкции в отношении ФСИН, ряда российских судей и представителей МВД и СК. Соответствующий документ опубликовали 27 мая в официальном журнале ЕС.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Всего под новые ограничительные меры попали одно юридическое и 19 физических лиц. Причиной называется «нарушение прав человека» в России. Отмечается, что документ вступает в силу со дня публикации.

«Настоящий регламент является обязательным во всей своей полноте и подлежит прямому применению во всех государствах — членах ЕС», — говорится в постановлении.

Под санкции в том числе попали судья Верховного суда Николай Дубовик, судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Оксана Демяшева и судья Головинского суда Москвы Елена Астахова. Также ограничения ввели против прокуроров Сергея Воробьева и Александра Гладышева.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года заявил, что Запад постоянно пытается использовать доктрину прав человека, чтобы ради доминирования разрушать суверенитет других государств. Это привело к глубокому кризису в правозащите, отметил главы государства.

В октябре российский лидер также заявил, что на Западе выдумали выгодные для себя правила и стараются подменить ими международные положения. Он назвал это «дурью», которую пытаются внедрить в головы миллионов людей.