Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Запад придумал выгодные для него «правила» и пытается подменить ими международное право, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Это просто дурь какая-то, чушь. Это пытаются внедрять в сознание миллионов людей», – сказал Путин.

Он добавил, что западные коллеги постоянно поучают весь мир, рассказывая, кому как надо жить, кто и как должен эти правила исполнять.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3837349" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Путин 24 августа, по итогам саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге, заявил, что Запад пытается навязать миру политику колониализма, только теперь — «в новой упаковке».

Чтобы сохранить однополярный мир, Запад пытается подменить систему международного права собственным порядком, основанным на «правилах». Президент подчеркнул, что никто не видел этих правил, кроме того, они постоянно меняются — в угоду конъюнктуре. Это по сути и есть политика колониализма, отметил Путин.