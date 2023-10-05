Путин назвал «чушью» попытки подменить международное право «правилами»
Путин назвал «чушью» попытки подменить международное право «правилами» Запада
Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Запад придумал выгодные для него «правила» и пытается подменить ими международное право, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Это просто дурь какая-то, чушь. Это пытаются внедрять в сознание миллионов людей», – сказал Путин.
Он добавил, что западные коллеги постоянно поучают весь мир, рассказывая, кому как надо жить, кто и как должен эти правила исполнять.
Путин 24 августа, по итогам саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге, заявил, что Запад пытается навязать миру политику колониализма, только теперь — «в новой упаковке».
Чтобы сохранить однополярный мир, Запад пытается подменить систему международного права собственным порядком, основанным на «правилах». Президент подчеркнул, что никто не видел этих правил, кроме того, они постоянно меняются — в угоду конъюнктуре. Это по сути и есть политика колониализма, отметил Путин.