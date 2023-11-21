Москва, 21 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Кризис правозащиты в мире вызван тем, что Запад пытался использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств. Об этом 21 ноября заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Существующий глубокий кризис стал следствием постоянных попыток коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что международному сообществу нужны радикальные перемены в области прав человека, направленные на обеспечение справедливого подхода к их реализации. Он добавил, что в сфере прав человека накопились серьёзные противоречия, требующие вдумчивого осмысления и разрешения, поэтому обстоятельный и конструктивный диалог по этой теме весьма востребован.

Ранее президент заявил, что Запад придумал выгодные для него «правила» и пытается подменить ими международное право. Западные коллеги, отметил он, постоянно поучают весь мир и рассказывают, кому как надо жить.