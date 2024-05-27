Ереван, 27 мая, 2024, 13:20 — ИА Регнум. В Армении, где проходят акции протеста, количество задержанных правоохранителями митингующих достигло 273 человек. Такие данные по состоянию на 11։40 (мск) привели в пресс-службе МВД.

Александр Патрин/ТАСС

Задержанных, которые требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, доставили в отделение полиции. Причиной задержания стало невыполнение законного требования сотрудника правоохранительного ведомства, уточнило радио «Sputnik Армения».

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 мая несколько тысяч протестующих в Армении пришли к резиденции Пашиняна. Ранее в этот же день лидер оппозиции Армении, глава движения «Тавуш во имя Родины», архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт (Галстанян) заявил на митинге в Ереване о намерении встретиться с премьер-министром республики. Он также призвал протестующих пойти к резиденции Пашиняна, соблюдая закон и воздерживаясь от провокаций

Замглавы аппарата правительства Армении Тарон Чахоян в ответ на это заявил, что Пашинян находится в зоне наводнения на севере страны, а не на правительственной даче в столице. Он также назвал действия Галстаняна провокацией.

Вечером 26 мая Галстанян анонсировал проведение с 27 мая акций гражданского неповиновения в Армении. Оппозиция республики хочет таким образом заставить правительство страны считаться с требованием народа.

Протесты в Армении начались после того, как стало известно о достигнутой 19 апреля договорённости между Ереваном и Баку начать делимитацию границы с Тавуша. 9 мая архиепископ Баграт Галстанян, возглавивший шествие из Тавуша в Ереван, призвал премьер-министра подать в отставку.

Движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села.