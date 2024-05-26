Ереван, 26 мая, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Несколько тысяч участников протестного митинга пришли к резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване, передаёт 26 мая Sputnik.

Иван Шилов ИА Регнум

На опубликованных записях видно, что улица Пароняна, ведущая к резиденциям Пашиняна и других руководителей Армении, заполнена протестующими. Время от времени многотысячная колонна возобновляет движение, после чего вновь останавливается.

Ранее 26 мая в ходе митинга в центре Еревана лидер оппозиции Армении, глава движения «Тавуш во имя Родины», архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт (Галстанян) заявил, что намерен встретиться с Пашиняном. Он призвал участников акции направиться к резиденции премьера, соблюдая закон и воздерживаясь от провокаций, а Пашиняну предложил «встретиться с народом, как политическому деятелю и как мужчине».

Заместитель главы аппарата правительства Армении Тарон Чахоян в ответ сообщил, что Пашинян находится в зоне наводнения на севере страны, а не на правительственной даче в Ереване. Галстанян знает об этом, его действия являются провокацией, подчеркнул Чахоян.

Как передавало ИА Регнум, в ходе митинга 26 мая один из лидеров оппозиции Армении, профессор Ереванского университета Гурген Меликян заявил о выдвижении архиепископа Баграта единым кандидатом на пост премьер-министра страны. Должность премьера должен занять человек, который сумеет сплотить Армению, подчеркнул Меликян.

Движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села. Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша.

В Ереване проходят массовые митинги. Оппозиция требует добровольной отставки Пашиняна. Архиепископ Баграт анонсировал проведение акций гражданского неповиновения.