Ереван, 26 мая, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Архиепископ Армянской апостольской церкви, лидер движения «Тавуш во имя Родины» Баграт (Галстанян)анонсировал с 27 мая акции неповиновения, сообщает 26 мая «Sputnik Армения» в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Уточняется, что акции неповиновения запланированы с с 8:00 27 мая, чтобы заставить считаться с требованием народа.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая в ходе митинга один из лидеров оппозиции, профессор Ереванского университета Гурген Меликян заявил, что оппозиция выдвинула архиепископа Баграта единым кандидатом на пост премьер-министра страны. Должность премьера должен занять человек, который сумеет сплотить Армению, подчеркнул Меликян.

Архиепископ в свою очередь рассказал, что попросил Католикоса всех армян Гарегина II отстранить его от служения в связи с выдвижением в премьеры. Пашинян проживает последние дни своей политической жизни, в Армении нет власти ни с правовой, ни нравственной точки зрения, заявил архиепископ днём ранее.

Движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села. Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша. В Ереване проходят массовые митинги.

Спикер парламента Армении Ален Симонян призвал обложить церковь налогами, а Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь «с исторических времён» является агентом влияния, и пообещал «решить вопрос» в течение двух-трёх месяцев.