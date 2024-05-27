Берлин, 27 мая, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Некоторые из стран — членов НАТО выступают за то, чтобы закрыть небо над Западной Украиной имеющимися у них зенитными комплексами. Об этом 27 мая сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что за такое расширение помощи Киеву высказались Великобритания, Канада, Литва, Польша, Франция и Эстония, а против — США и Германия. В то же время отмечается, что каких-либо конкретных решений по этому вопросу в альянсе пока не приняли.

По информации издания, сейчас в НАТО ведутся переговоры о поддержке Украины в трёх сферах. Первой является возможность обучения украинских бойцов инструкторами блока на контролируемой Киевом территории, а второй — возможность дальнейших поставок боеприпасов ВСУ прямо к линии фронта.

Помимо этого, страны альянса обсуждают защиту неба над Западной Украиной зенитными комплексами НАТО, на чём настаивает Польша, добавляется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и украинский министр обороны Рустем Умеров провели телефонный разговор с высокопоставленными офицерами НАТО. В ходе него они попросили усилить противовоздушную оборону на контролируемой Киевом территории.

Официальный представитель МИД Польши Павел Вронский 23 мая заявил, что польская сторона решает вопрос о применении своей системы ПВО для уничтожения российских ракет над Украиной. ОН уточнил, что пока Варшава не приняла никаких решений по этому вопросу.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о якобы возможности защиты части контролируемых Киевом территорий зенитными ракетными комплексами Patriot польской армии. По его утверждению, таким образом страны — участницы НАТО могли бы защититься от якобы имевших место прилётов российских ракет или беспилотников по их территории.

Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 мая отметил, что Запад может вынудить Москву поставками киевскому режиму всё более дальнобойных ракет установить такую санитарную зону на Украине, которая дойдёт до Польши или дальше. Он отметил, что это будет уже очень опасной ситуацией, потому что понятие «нестратегическое ядерное оружие» является довольно растяжимым.