Киев, 15 апреля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность защиты части контролируемых Киевом территорий польскими зенитными ракетными комплексами Patriot. Он заявил об этом 15 апреля в интервью «ТСН».

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Сейчас все реально, но рассматриваются различные решения», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Кулебы, такой шаг мог бы защитить страны — участницы НАТО от якобы имевших место прилётов российских ракет или беспилотников по их территории.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля Кулеба заявил, что в ходе бесед «за закрытыми дверями» просил у представителей Запада предоставить украинским войскам американские ЗРК Patriot в аренду, однако такая схема пока не получила одобрения. По словам главы украинского МИД, речь шла о передаче Киеву двух систем Patriot и одной SAMP-T. Он также признал, что тема ПВО является для ВСУ сейчас «горячей и самой проблемной».

Кулеба 26 марта, выругавшись, потребовал от Запада больше ЗРК Patriot для укрепления противовоздушной обороны. По его словам, эти системы ПВО могли бы защитить экономику Украины от разрушения.

Ранее в этот же день глава МИД Украины посетовал на потеряю ВСУ позиций на фронте из-за планирующих российских авиабомб. Кулеба отметил, что украинские войска никак не могут противостоять этому виду оружия, от которого невозможно скрыться.