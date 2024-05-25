Киев, 25 мая, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе телефонного разговора с высокопоставленными офицерами НАТО попросили усилить противовоздушную оборону (ПВО) страны.

Сергей Корсун ИА Регнум

Сырский и Умеров провели телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и командующим группы по оказанию военной помощи Киеву генерал-лейтенантом США Антонио Агуто.

«В первую очередь речь шла о ситуации на фронте. Отдельно говорили об усилении противовоздушной обороны, как на линии столкновения, так и в городах Украины», — написал Сырский в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность защиты части контролируемых Киевом территорий польскими зенитными ракетными комплексами Patriot. С его точки зрения, такой шаг мог бы защитить страны — участницы НАТО от якобы имевших место прилётов российских ракет или беспилотников по их территории.

Запад, поставляя киевскому режиму всё более дальнобойные ракеты, может вынудить Россию установить санитарную зону на Украине такого размера, что она дойдёт до Польши или дальше, заявил 17 мая заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что это будет уже очень опасной ситуацией, так как понятие «нестратегическое ядерное оружие» является довольно растяжимым. Такое вооружение предполагает заряды, мощность которых существенно превышает мощность ядерных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки.