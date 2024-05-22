Варшава, 23 мая, 2024, 00:39 — ИА Регнум. Варшава решает вопрос с применением своей системы противовоздушной обороны для уничтожения российских ракет над территорией Украины. При этом конкретики на этот счёт пока нет, заявил в комментарии агентству «Укринформ» официальный представитель МИД Польши Павел Вронский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет», — сказал он.

О физическом переносе польских средств ПВО на Украину речь пока не идёт, поскольку у Польши нет возможности разместить свои системы вне границ страны.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта польские военные заявили, что воздушное пространство республики якобы нарушила одна из крылатых ракет, выпущенных российскими ВВС. По данным польского командования, ракета нарушила воздушное пространство в районе населённого пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Объект находился там всего 39 секунд. При этом никаких подтверждений этим заявлениям не было. Министерство обороны России не сообщало об ударах по военным объектам на территории Украины.

В апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность защиты части контролируемых Киевом территорий польскими зенитными ракетными комплексами Patriot. С его точки зрения, такой шаг мог бы защитить страны — участницы НАТО от якобы имевших место прилётов российских ракет или беспилотников по их территории.

Запад, поставляя киевскому режиму всё более дальнобойные ракеты, может вынудить Россию установить санитарную зону на Украине такого размера, что она дойдёт до Польши или дальше, заявил 17 мая заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что это будет уже очень опасной ситуацией, так как понятие «нестратегическое ядерное оружие» является довольно растяжимым. Такое вооружение предполагает заряды, мощность которых существенно превышает мощность ядерных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки.